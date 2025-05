Auditel analisi degli ascolti tv di | Il Meglio di Domenica In e Verissimo – Domenica 25 maggio 2025

Il 25 maggio 2025 ha offerto una ricca varietà di programmi televisivi, con focus su "Il Meglio di Domenica In" e "Verissimo". Analizziamo i dati Auditel per scoprire come si sono comportati questi show, insieme alla finale degli Internazionali d’Italia di tennis tra Sinner e Alcaraz, per comprendere le preferenze del pubblico in un'affollata domenica di intrattenimento.

Su Rai1 Il Meglio di Domenica In colleziona 1.398.000 spettatori con l'11.8%. A seguire Da Noi. A Ruota Libera è scelto da 1.254.000 spettatori con il 13.1%

