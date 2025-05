attenti al rischio di un europa della difesa a due velocità l allarme di borghi

L'Unione Europea si trova di fronte a sfide cruciali nel settore della difesa, con il dibattito sull'adozione del pacchetto Safe da 150 miliardi di euro che solleva preoccupazioni. L'allarme lanciato da Borghi sottolinea il rischio di un'Europa della difesa a due velocità, evidenziando la necessità di unita e coesione tra gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità militari e industriali.

La Difesa europea fa (piccoli) passi in avanti. Con l'imminente voto del Consiglio europeo di martedì sull'approvazione del pacchetto Safe da 150 miliardi di euro in prestiti garantiti dalla Commissione per supportare gli Stati membri nei loro sforzi di rafforzamento militare e industriale, il dibattito continua a imperniarsi su quale direzione (e con quali partner) prenderà l'Europa per il futuro della propria sicurezza. Airpress ne ha parlato con Enrico Borghi (Italia Viva), membro della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato. Senatore, il prossimo martedì il Consiglio europeo voterà le regole per l'utilizzo del fondo del pacchetto Safe...