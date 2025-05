Attacco russo in Ucraina | abbattuti missili da crociera e droni kamikaze

Nella notte, l'Ucraina ha affrontato un'intensa offensiva russa che ha coinvolto nove missili da crociera e un numero record di 355 droni, tra cui i letali kamikaze Shahed. L'Aeronautica militare di Kiev ha comunicato che tutte le minacce aeree sono state neutralizzate, con 288 droni e tutti i missili abbattuti, evidenziando l'efficacia delle difese ucraine.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con nove missili da crociera e un record di 355 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l' Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che tutti i missili e 288 velivoli senza pilota sono stati abbattuti. Lo riporta Rbc-Ucraina. I droni distrutti sono stati intercettati su tutto il territorio del Paese, ha affermato l'Aeronautica, aggiungendo che 55 droni-esca sono caduti in zone aperte...

