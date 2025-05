Attacco al presidente Mosca accusa Kiev Droni contro l' elicottero di Putin Ipotesi propaganda ma è giallo nel Kursk

Un attacco al presidente Putin ha sollevato interrogativi e accuse da Mosca verso Kiev, con droni che avrebbero preso di mira un elicottero del leader russo. Sebbene si parli di propaganda, il mistero si infittisce nel Kursk. Il presunto raid coincide con la visita di Putin al fronte, alimentando speculazioni. L'Ucraina mantiene il silenzio, ma il premier russo rimane un obiettivo strategico nel conflitto in corso.

Il presunto raid nei giorni della visita al fronte. L'Ucraina non commenta, però lo Zar è considerato un obiettivo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attacco al presidente, Mosca accusa Kiev. "Droni contro l'elicottero di Putin". Ipotesi propaganda, ma è giallo nel Kursk

Cosa riportano altre fonti

