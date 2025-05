Attacco aereo israeliano a Gaza | almeno 36 vittime in una scuola

Un attacco aereo israeliano ha colpito una scuola nel quartiere Al-Daraj di Gaza, causando almeno 36 vittime, tra cui donne e bambini. La struttura, che ospitava famiglie sfollate, è stata devastata in un conflitto che continua a intensificarsi, lasciando dietro di sé un tragico bilancio e un dramma umanitario sempre più grave. Le fonti locali riportano un crescente dolore e disperazione tra la popolazione civile.

Il bilancio delle vittime di un attacco aereo israeliano contro una scuola che ospitava famiglie sfollate nel quartiere di Al-Daraj a Gaza è salito ad almeno 36. Secondo fonti locali citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, tra le vittime ci sarebbero anche numerose donne e bambini, molte delle vittime sarebbero state trovate gravemente ustionate. L'attacco, secondo i soccorritori, ha innescato vasti incendi che hanno rapidamente divorato le tende nel cortile della scuola... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco aereo israeliano a Gaza: almeno 36 vittime in una scuola

