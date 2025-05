Attacchi israeliani a Gaza | scuola Fahmi Al-Jargawi colpisce civili e famiglie in crisi

Nella notte a Gaza, un attacco aereo israeliano ha colpito la scuola Fahmi Aljargawi, infliggendo gravi danni alla popolazione civile e aggravando la crisi umanitaria. Questo tragico episodio ha provocato la morte di numerosi palestinesi e ha portato a ulteriori devastazioni in una delle aree già segnate dalla sofferenza e dal conflitto.

Nel corso della notte si è registrato un tragico episodio nel centro di Gaza, che ha lasciato gravi conseguenze per la popolazione civile. Diversi bombardamenti aerei effettuati dalle forze israeliane hanno causato la morte di numerosi palestinesi, riportando episodi di distruzione in una delle zone maggiormente colpite della regione. Le immagini raccolte testimoniano il dramma.

