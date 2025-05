Atletica su pista 250 atleti in gara a Chiavenna

Sabato 24 maggio, Chiavenna ha ospitato la terza tappa del Campionato provinciale di atletica leggera su pista, organizzata dal GP Valchiavenna. Con 250 atleti in gara, la manifestazione ha offerto un pomeriggio avvincente di competizioni, attirando una vivace partecipazione anche da fuori provincia. L'evento ha messo in luce il talento e la passione per l'atletica, animando la pista comunale.

