Atletica Italia eccezionale a Rabat | Fassinotti secondo nell’alto Folorunso terza nei 400 ostacoli

L'Italia dell'atletica è protagonista alla Diamond League di Rabat, con straordinarie performance degli atleti azzurri. Marco Fassinotti conquista il secondo posto nel salto in alto con 2,25 metri, mentre Folorunso si piazza terza nei 400 ostacoli. A completare il quadro, il record italiano nei 3000 metri di Nadia Battocletti, segno di un'ormai consolidata eccellenza nel panorama sportivo internazionale.

Sono arrivati tre splendidi podi dalla Diamond League di Rabat dalla Nazionale Italiana di Atletica. Non solo lo storico record italiano, con secondo posto nei 3000 metri, da Nadia Battocletti (leggi qui), ma anche il secondo gradino del podio di Marco Fassinotti nel salto in alto (2,25) e il terzo posto di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54.74). Ora gli Azzurri puntano al Golden Gala di Roma. Il 6 giugno si accendono di nuovo la pista e la pedana dello Stadio Olimpico. Foto FamaFidal (da Federazione Italiana Atletica LeggeraFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nadia Battocletti a Rabat: nuovo primato italiano dei 3.000 metri - Nel Marocco della sua mamma, la campionessa trentina ha firmato il nuovo record di 8'26"27, dietro alla keniana Chebet (8'11"56) ... 🔗Da rainews.it

Atletica: Battocletti a Rabat, nuovo primato italiano dei 3.000 - Un'altra eccezionale dimostrazione di forza e di eleganza da parte di Nadia Battocletti. L'azzurra ritocca ulteriormente il primato italiano dei 3000 metri (8'26'27) e lo fa nel palcoscenico globale d ... 🔗Lo riporta informazione.it

LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA: l’Italia attende Nadia Battocletti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Diamond League 2025 in ... 🔗Scrive oasport.it

La favola di Pettorossi, a Parigi da dilettante: In aspettativa dal lavoro per fare le Olimpiadi