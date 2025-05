Atleta e dirigente sportivo | chi è Silvia Salis la nuova sindaca di Genova

Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello e dirigente sportiva, è la nuova sindaca di Genova, portando il centrosinistra al governo dopo otto anni di giunte di destra. Prima donna a ricoprire questo ruolo, Salis ha una carriera prestigiosa nel Coni e ha rappresentato l'Italia come portabandiera alle Olimpiadi. Scopriamo chi è e cosa rappresenta per il futuro della città.

AGI - Genovese, atleta e dirigente sportivo. Questa è Silvia Salis la candidata del centrosinistra che restituisce Genova alla coalizione dopo 8 anni di giunte di destra. Ex campionessa di lancio del martello, portabandiera a due Olimpiadi e una carriera avviata nel Coni, Salis è la prima donna a diventare sindaco della città. 39 anni, è sposata con il regista Fausto Brizzi ed è mamma di Eugenio. Nella sua bio scrive "Sono genovese di nascita e di cuore, e ho costruito il mio percorso seguendo valori di impegno, determinazione e giustizia sociale. Sono cresciuta in una famiglia semplice: mio padre era un operaio iscritto al PCI, mia madre un'impiegata comunale... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atleta e dirigente sportivo: chi è Silvia Salis la nuova sindaca di Genova

