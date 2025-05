Atb su WhatsApp un’assistente virtuale h24 per informazioni su bus e Ztl

A partire da lunedì 26 maggio, Bergamo introduce un'assistente virtuale attiva 24 ore su 24 su WhatsApp, dedicata a fornire informazioni sui trasporti pubblici locali e sulla Zona a Traffico Limitato. Questa innovativa chatbot mira a facilitare la comunicazione tra i passeggeri e l’amministrazione, offrendo risposte immediate e utili alle esigenze dei cittadini.

Bergamo. È attiva da lunedì 26 maggio la nuova chatbot su WhatsApp, pensata per offrire un canale diretto con informazioni su Trasporto Pubblico Locale (Tpl) e Zona a Traffico Limitato (Ztl). “Un servizio progettato per migliorare la comunicazione con i passeggeri e con tutti i cittadini – spiegano da Atb – portando l’informazione direttamente nelle loro mani, attraverso lo strumento di messaggistica istantanea più utilizzato in Italia e che va ad aggiungersi al call center telefonico attivo dalla scorsa estate. Un nuovo servizio flessibile che unisce l’efficienza automatizzata al supporto umano”... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atb, su WhatsApp un’assistente virtuale h24 per informazioni su bus e Ztl

