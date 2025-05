Atalanta Zappacosta convocato in nazionale | mancava da quasi quattro anni

L'Atalanta celebra il ritorno di Davide Zappacosta in nazionale dopo quasi quattro anni di assenza. In vista delle cruciali gare di qualificazione mondiale di giugno, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato anche Matteo Retegui e Daniel Maldini, segnando un'importante opportunità per il terzino bergamasco di tornare a indossare la maglia azzurra.

Matteo Retegui, Daniel Maldini, Davide Zappacosta. Sono tre i giocatori dell’Atalanta che il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato per le importantissime gare di qualificazione mondiale che l’ Italia dovrà affrontare all’inizio del mese di giugno. Se però Retegui e Maldini sono due presenze piuttosto fisse, lo stesso non si può dire per l’esterno classe 1992, che rientra in azzurro a quasi quattro anni dall’ultima convocazione e addirittura quasi 7 dall’ultima presenza datata 7 settembre 2018 contro la Polonia in Nations League. L’ultima convocazione risale invece al novembre del 2021, una panchina contro l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni mondiali... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, Zappacosta convocato in nazionale: mancava da quasi quattro anni

