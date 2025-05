Atalanta festa Champions col fantasma di Gasperini Il tecnico | Difficile ripetersi a questi livelli dopo 9 anni

L'Atalanta si prepara a festeggiare la sua quinta qualificazione in Champions League dal 2019, ma il futuro del tecnico Gian Piero Gasperini aleggia come un fantasma. Mentre i tifosi celebrano con entusiasmo, le sfide di ripetersi a questi livelli dopo nove anni si fanno sempre più complesse. L'unità della società e il supporto della tifoseria saranno fondamentali nel proseguire questo cammino di successo.

Bergamo – Dietro la squadra la forza della società. La quinta qualificazione in Champions dal 2019 dell’ Atalanta è stata celebrata ieri notte dai tifosi nerazzurri con un’enorme striscione in Curva Nord, apparso mentre veniva scandito il coro per il presidente Antonio Percassi (e di riflesso per il figlio Luca che ricopre il ruolo di amministratore delegato), con scritto: ‘Una dirigenza solida, una squadra spettacolare. Forza Atalanta, continua a farci sognare’. E l’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di continuare a far sognare il popolo atalantino. “A me non sembra ancora vero, è un sogno! Questo è un risultato raggiunto da giocatori straordinari e da un grande mister, che ci hanno regalato un’altra annata incredibile, emozionante”, ha spiegato domenica sera, parlando dal campo ai tifosi, il presidente Antonio Percassi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, festa Champions col fantasma di Gasperini. Il tecnico: “Difficile ripetersi a questi livelli dopo 9 anni”

