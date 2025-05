Aston Villa fa lamentarsi ufficiale a PGMOL per l’errore di arbitro nella perdita di Man Utd

L'Aston Villa ha espresso il suo malcontento attraverso una denuncia ufficiale al PGMOL per un controverso errore arbitrale di Thomas Bramall nella recente sconfitta per 2-0 contro il Manchester United. Questo episodio ha sollevato polemiche e accesi dibattiti, portando la squadra a chiedere maggiore chiarezza e giustizia nelle decisioni arbitrali.

L'Aston Villa ha presentato una denuncia ufficiale al professionista della partita di gioco Officials Limited (PGMOL) a seguito di quello che hanno ritenuto un errore cruciale dall'arbitro Thomas Bramall durante la loro sconfitta per 2-0 al Manchester United, un risultato che li ha visti per tutta la qualificazione della Champions League. La controversia è scoppiata quando, con la partita ancora senza reti e Villa fino a 10 giocatori dopo che Emiliano Martinez è stato licenziato, Morgan Rogers sembrava mettere Villa davanti. Rogers riuscì a fare la palla lontano dal portiere dello United Altay Bayindir all'interno della scatola e la fette in rete...