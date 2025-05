Assunzioni e mazzette in cambio di appalti per le strade di Roma | ai domiciliari Mister Asfalto Pellegrini

A Roma, un'affare di corruzione scuote le fondamenta dell'amministrazione pubblica. Mirko Pellegrini, soprannominato "Mister Asfalto", è stato arrestato agli arresti domiciliari, accusato di aver orchestrato un sistema di assunzioni illecite, mazzette e favori in cambio di appalti per il rifacimento delle strade. Almeno 15 società, con prestanomi, avrebbero alimentato questa rete di corruzione che coinvolge dipendenti del Campidoglio e della Regione.

Assunzioni, rolex e mazzette a dipendenti di Campidoglio e Regione in cambio di appalti per il rifacimento delle strade romane. E una rete composta da almeno 15 società, ciascuna con un suo prestanome. È finito questa mattina ai domiciliari Mirko Pellegrini, meglio noto come “ mister Asfalto “, l’imprenditore edile romano già indagato e perquisito nei mesi scorsi. Con lui altri quattro imprenditori – tra cui il fratello Simone – tutti presunti sodali del 47 enne. Gli appalti sospetti sono 7, per circa 15 milioni di euro, tutti con Comune di Roma e Regione Lazio e in alcuni casi hanno riguardato opere collegate al Giubileo 2025... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assunzioni e mazzette in cambio di appalti per le strade di Roma: ai domiciliari “Mister Asfalto” Pellegrini

