AssoConcerti e Fondazione Una Nessuna Centomila Insieme contro la violenza sulle donne con ‘È come sembra’

AssoConcerti e la Fondazione Una Nessuna Centomila uniscono le forze contro la violenza sulle donne, presentando il video "È come sembra". In anticipo sulla stagione concertistica, l'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico e promuovere la prevenzione, coinvolgendo artisti italiani e internazionali in un messaggio di solidarietà e impegno sociale.

ROMA – Alla vigilia della stagione dei grandi concerti in cui si esibiranno i più attesi big italiani e star internazionali, AssoConcerti è al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. E lo fa con la produzione di un video, dal titolo “È come sembra”, ideato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, da proiettare sui maxischermi prima dell’inizio dei grandi eventi live, attraverso la rete dei suoi associati che rappresenta tutti i principali organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo in Italia ed i relativi artisti... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - AssoConcerti e Fondazione Una Nessuna Centomila Insieme contro la violenza sulle donne con ‘È come sembra’

