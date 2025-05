Assistenza passeggeri e gestione dei bagagli

SWISSPORT si distingue nel settore aeroportuale offrendo servizi di assistenza passeggeri e gestione dei bagagli. Con un'impegno costante per l'efficienza operativa e la sicurezza, garantisce un'esperienza ottimale per passeggeri e operatori. Le sue competenze coprono un'ampia gamma di servizi, assicurando così un supporto completo e professionale in ogni fase del viaggio.

SWISSPORT OFFRE una gamma completa di servizi aeroportuali e cargo, garantendo efficienza operativa, massimi standard di sicurezza e un’esperienza di alto livello per passeggeri e operatori. Le sue competenze spaziano dall’assistenza ai passeggeri alla gestione dei bagagli, dal coordinamento delle operazioni a terra alla gestione delle lounge e della logistica cargo, con particolare attenzione ai trasporti a temperatura controllata, fondamentali per i settori farmaceutico e alimentare. Oltre ai servizi operativi, Swissport è capace di affiancare gli aeroporti anche nell’ottimizzazione dei processi amministrativi e gestionali, offrendo consulenza strategica per migliorare efficienza, performance e sostenibilitĂ delle infrastrutture... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assistenza passeggeri e gestione dei bagagli

