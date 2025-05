Assisi successo per la maratona di solidarietà Con il Cuore | Padre Enzo Fortunato ringrazia gli italiani

La maratona di solidarietà "Con il Cuore" ad Assisi ha riscosso un grande successo, dimostrando la generosità e l'impegno degli italiani verso i più bisognosi. Padre Enzo Fortunato, con parole ispirate da San Francesco, ha celebrato questo evento, sottolineando l'importanza di operare il bene e la bellezza dell'anima aperta e inclusiva degli italiani. Un chiaro messaggio di speranza e solidarietà che illumina il cammino verso un futuro migliore.

"Assisi dimostra che i 'poveri cristi' sono nel cuore degli italiani con un'anima bella, aperta e inclusiva. Gli ascolti lo dimostrano senza se e senza ma. Come San Francesco diciamo: 'Finché abbiamo tempo, operiamo il bene'". Con queste parole Padre Enzo Fortunato commenta il successo della serata benefica "Con il Cuore – Nel nome di Francesco", andata in onda dalla città serafica. Dal palco di Assisi si è levato forte il grido della pace e della solidarietà. La maratona, trasmessa su Rai1, ha raccolto grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico, confermando l'impegno degli italiani verso chi è in difficoltà...