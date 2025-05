Assicurazioni auto in calo | Lecco tra le province più economiche

Lecco si conferma tra le province più convenienti per le assicurazioni auto, con una significativa diminuzione dei premi. Secondo l'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad aprile 2025 i costi medi per assicurare un'auto sono scesi del 6,9% rispetto ai sei mesi precedenti, raggiungendo 454,30 euro. Scopriamo nel dettaglio questa positiva tendenza e le sue implicazioni per i lecchesi.

Assicurazione auto meno costosa per i lecchesi. Secondo i dati dell'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un'automobile in provincia di Lecco sono diminuiti del 6,9% rispetto ai sei mesi precedenti, attestandosi a 454,30 euro.

