Assicurazioni auto in calo | Lecco tra le province più economiche

Nel 2025, i lecchesi beneficiano di un significativo calo dei premi assicurativi per le auto, con una riduzione del 6,9% rispetto ai sei mesi precedenti. Secondo l'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, il costo medio si attesta ora a 454,30 euro, posizionando Lecco tra le province più economiche per l'assicurazione auto in Italia. Scopriamo i dettagli di questa positiva tendenza.

Assicurazione auto meno costosa per i lecchesi. Secondo i dati dell'Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un'automobile in provincia di Lecco sono diminuiti del 6,9% rispetto ai sei mesi precedenti, attestandosi a 454,30 euro. Il... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Assicurazioni auto in calo: Lecco tra le province più economiche

Su questo argomento da altre fonti

Assicurazioni auto in calo: Lecco tra le province più economiche; Assicurazione auto: a Lecco e Sondrio i costi più bassi; Assicurazione auto, in Brianza i prezzi scendono: ecco di quanto; RC AUTO: A LECCO -6,9% IN SEI MESI, PENULTIMA IN LOMBARDIA PER PREMI. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Assicurazioni auto in calo: Lecco tra le province più economiche - La provincia lecchese registra un risparmio del 6,9% in sei mesi, posizionandosi al secondo posto per convenienza nella regione ... 🔗Da leccotoday.it

Assicurazione: a Brescia calo del 6% per l’RC auto - Secondo uno studio di Facile.it, nell'ultimo mese i premi RC auto a Brescia e in Lombardia si sono ridotti di circa il 6%. 🔗elivebrescia.tv scrive

RC auto: in Lombardia premio medio in calo. A Como diminuito del 6,7% - Buone notizie per gli automobilisti lombardi; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it* ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto in Lombardia sono diminuiti del 6,6% su ba ... 🔗Si legge su ciaocomo.it