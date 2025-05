Assicurazione a Bergamo i costi calano | diminuzione del 63% nel mese di aprile

Buone notizie per gli automobilisti di Bergamo: ad aprile 2025, i costi per l'assicurazione auto hanno subito una significativa diminuzione del 6,3% rispetto al semestre precedente, con un prezzo medio sceso a 479,89 euro. Questo dato emerge da un'analisi dell'osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, segnando un trend positivo per i proprietari di veicoli nella città.

Buone notizie per gli automobilisti bergamaschi: il prezzo per assicurare un’auto è in netta diminuzione, per la precisione del 6,3% su base semestrale, scendendo a 479,89 euro. È quanto emerge da uno studio condotto dall’ osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it nel mese di aprile 2025. In generale, in Lombardia la riduzione è stata del 6,6% (la più alta d’Italia) ed il premio medio di 491,80 euro (il terzo più basso della Penisola). Analizzando i dati ad aprile 2025 emerge che, su base semestrale, i premi medi sono diminuiti in tutta la regione. Monza e Brianza (-8,6%), Varese (-7,7%) e Lecco (-6,9%) hanno vissuto le riduzioni più alte; Milano (509,81 euro), Mantova (504,16 euro) e Brescia (500,33 euro) sono risultate essere le aree più care... 🔗 Leggi su Bergamonews.it