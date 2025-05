Assalto notturno a Monteverde | esploso sportello ATM con ordigno artigianale

Nella notte tra venerdì e sabato, un audace assalto ha scosso la tranquillità di Monteverde (AV). Ignoti criminali hanno fatto esplodere un sportello ATM presso l'ufficio postale in via Alessandro Manzoni, utilizzando un ordigno artigianale. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, stanno ora indagando sull’incidente per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella comunità.