assalto al cinema italia danni al maxischermo

Sarzana, 26 maggio 2025 – Le notti cittadine stanno prendendo decisamente una brutta piega. Gli atti vandalici non sono più episodi sporadici e isolati ma si ripetono con preoccupante continuità e soprattutto vengono accompagnati da simboli e slogan che riportano a momenti storici drammatici. Dalle stelle a cinque punte con minacce a personaggi politici cittadini, alle scritte davanti alla sede di Fratelli d'Italia in piazza Matteotti, fino all'ultima svastica che ha deturpato l'altra notte il maxi schermo per la proiezione dei film già installato in piazza Niccolò V a Sarzana dallo staff del Cinema Italia in previsione della tradizionale rassegna estiva all'aperto...