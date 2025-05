Aspetto un amico ma non poteva nemmeno essere lì | denunciato 19enne in via Anzani

Un 19enne di Villa Guardia è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como per violazione di un foglio di via obbligatorio. Nonostante un divieto che gli impediva di rientrare in città, il ragazzo è stato trovato seduto su un muretto in via Anzani. Il giovane aveva già precedenti per rapina e, dalla scorsa estate, non poteva più tornare a Como per decisione del questore.

