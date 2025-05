Aspettando la Rocca | Si riapre a metà giugno Ma solo per piccoli gruppi

Aspettando la Rocca, l'attesa si fa intensa con l'arrivo di piccoli gruppi a metà giugno. Sulla spiaggia, sciami di ragazzi provenienti dall'Est, in particolare dall'Ucraina, si dedicano alla ginnastica artistica con Vincenzo Ricci. Nel centro città, turisti accompagnati da guide esplorano le bellezze locali. In questo scenario vibrante, ciascuno trova il proprio posto, in attesa di un'estate che promette emozioni e scoperte.

In spiaggia sciami di ragazzini e ragazzine provenienti dai paesi dell'Est – con in testa l'Ucraina – per gli annuali appuntamenti con la ginnastica artistica organizzati da Vincenzo Ricci; e in centro gruppi di turisti che con le guide visitano i 'pezzi forti' della città. In mancanza di meglio, va bene anche il puzzle di ceramiche di epoca fascista sul marciapiede ad angolo con il palazzo comunale. E chi passa davanti a Rocca Costanza, immancabilmente domanda alla guida: "Non si può visitare?". E la risposta è quasi sempre "no". Sindaco Andrea Biancani, ma quanto occorre ancora attendere per riaprire la fortezza? "Stiamo definendo le convenzioni con la Soprintendenza e con il sistema musei della regione che è sotto la guida di Luigi Gallo"...