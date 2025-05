Asllani | Scudetto? Io non bugiardo ma serve testa libera! Inter sana

Kristjan Asllani esprime il suo rammarico per la mancata conquista dello scudetto, ma si prepara con determinazione alla finale di Champions League contro il PSG. Intervistato da Inter TV e Sky Sport, il giovane calciatore sottolinea l'importanza di avere "la testa libera" per affrontare questa sfida cruciale, mantenendo un atteggiamento onesto e motivato.

Asllani onesta sul rammarico del mancato scudetto ma allo stesso tempo si carica in vista di Psg-Inter, la finale di Champions League. LIBERI DI TESTA – Kristjan Asllani, dopo aver parlato a Inter TV, si è anche soffermato su Sky Sport: « Non voglio essere bugiardo, c’è ancora grande rammarico per lo scudetto perso. Era un nostro obiettivo, ma sappiamo com’è il calcio. Abbiamo questa grande partita, da oggi la stiamo preparando, dobbiamo entrare in campo con la motivazione e la determinazione giusta per portare a casa questa coppa. Diciamo che se abbiamo giocato così tante partite vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani: «Scudetto? Io non bugiardo, ma serve testa libera! Inter sana»

