Asllani | Calhanoglu mio maestro io cresciuto dentro e pure fuori

Nel corso di un'intervista ai canali ufficiali dell'Inter, Kristjan Asllani ha elogiato Hakan Calhanoglu, definendolo il suo maestro e sottolineando quanto sia cresciuto sia come calciatore che come persona durante i suoi tre anni nel club nerazzurro. L'affermazione arriva a pochi giorni dall'attesissimo match contro il PSG, evidenziando l'importanza dei rapporti interni alla squadra.

CRESCITA – Kristjan Asllani si sente cresciuto dopo i tre anni all'Inter. Le sue parole a tal proposito: « Mi sento molto cresciuto, poi ovviamente stando insieme a campioni per tre anni ti senti cresciuto anche fuori dal campo ». FINALE NON CAPITA TUTTI GLI ANNI – Lo stesso Asllani poi ovviamente conosce il grande valore della finale di Champions League: « Sappiamo il valore di questa finale. Capita quando sei a casa con la famiglia, dove stacchi un po'...

