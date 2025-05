Asllani a Inter Tv | Champions? Due anni fa è andata male stavolta vogliamo portarla a casa

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in vista della finale di Champions League contro il PSG, ricordando la delusione di due anni fa. Durante un'intervista su Inter TV, Asllani ha espresso la determinazione della squadra a portare a casa il trofeo, rafforzando l'ottimismo per questa importante sfida. Scopriamo insieme i dettagli delle sue dichiarazioni e le aspettative per il match.

Asllani, le parole del centrocampista dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli. Il centrocampista dell’ Inter Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di Inter Tv in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il PSG. LE PAROLE DI KRISTJAN ASLLANI – «Mi sento molto cresciuto, stando insieme a campioni è normale che sia così. Ora prepariamo questa partita, sappiamo il valore che ha. Come si prepara? Quando sei a casa con la famiglia e stacchi un po’, ci pensi. Non tutti hanno la possibilità di essere lì per un evento così speciale... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani a Inter Tv: «Champions? Due anni fa è andata male, stavolta vogliamo portarla a casa»

