Asd Filattiera Calcio | Nuovo Inizio in Terza Categoria con Mauro Bresciani

L'ASD Filattiera Calcio segna un nuovo inizio nella Terza categoria sotto la guida di Mauro Bresciani. In una recente nota, la società ha chiarito che, pur mantenendo viva l'eredità calcistica del territorio, non si è affiliata alla Filattierese, proponendo così un progetto autonomo che mira a valorizzare giovani talenti locali e a riportare entusiasmo nel panorama sportivo della comunità.

L’Asd Filattiera Calcio riparte dalla Terza categoria. Questo è quanto si legge in una nota fatta uscire in questi giorni dalla società diretta da Mauro Bresciani, che precisa: "Si rende necessario chiarire che la nuova nata Filattiera non si è affiliata alla società Filattierese, ma continuerà a portare sui campi di calcio la gloriosa maglia". Sull’argomento è poi intervenuto il segretario Marco Mariani che ha detto: "L’Asd Filattiera intende continuare ed intrattenere rapporti stretti con la città e la sua amministrazione chiedendo a tutti disponibilità nel voler costruire dalla storia un futuro per i giovani e lo sport... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Asd Filattiera Calcio: Nuovo Inizio in Terza Categoria con Mauro Bresciani

