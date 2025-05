Ascolti tv domenica 25 maggio | Le indagini di Lolita Lobosco 3 La notte nel cuore

Domenica 25 maggio 2025 è stata una serata ricca di emozioni sul piccolo schermo. Tra i programmi in onda spiccavano "Le indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai 1 e "La notte nel cuore" su Canale 5. Scopriamo insieme gli ascolti TV e le percentuali di share che hanno contraddistinto la serata, rivelando quale sia stato il programma più visto del giorno.

Ascolti tv domenica 25 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 25 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Le indagini di Lolita Lobosco 3. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Sarabanda celebrity. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 25 maggio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 25 maggio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv domenica 25 maggio: Le indagini di Lolita Lobosco 3, La notte nel cuore

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascolti tv domenica 25 dicembre - “Stanotte a Milano”, il suggestivo viaggio tra arte e storia nel capoluogo lombardo in versione notturna ad opera di Alberto Angela, protagonista della prima serata su Rai 1, ha tenuto incollati alla ... Secondo rai.it

Verissimo, l'ultima puntata oggi in tv domenica 25 maggio su Canale 5. E' uno speciale dedicato ad Amici: ospiti e anticipazioni - Dopo Domenica in arriva a conclusione anche la stagione di Verissimo, con l'ultima puntata in onda oggi in tv domenica 25 maggio su Canale 5 dalle ore 16. Silvia Toffanin presenta Verissimo - Speciale ... Riporta msn.com

Ascolti tv ieri 24 maggio 2025: chi ha vinto tra Con il cuore, nel nome di Francesco e Andrea Bocelli 30 - In questo articolo trovate tutti i dettagli degli ascolti tv di ieri sera: share tv e dati Auditel. Tutti i film in programmazione in seconda serata questa sera domenica 25 maggio Argo – Consiglio per ... Si legge su mam-e.it

Domenica In in crisi? Mara Venier chiama Stefano De Martino per salvarla insieme