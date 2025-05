Ascolti TV | Domenica 25 Maggio 2025 Lolita in replica 15 8% batte La Notte nel Cuore 12 6% Sarabanda Celebrity debutta all’8 3%

Nella serata di domenica 25 maggio 2025, la programmazione televisiva ha visto la replica de "Le Indagini di Lolita Lobosco 3" su Rai1 prevalere con 2.505.000 spettatori e un share del 15.8%. Su Canale5, "La Notte nel Cuore" ha debuttato attirando 1.904.000 spettatori (12.6% di share), mentre su Rai2, "N.C.I.S. – Unità Anticrimine" ha contribuito a una ser

Nella serata di ieri, domenica 25 maggio 2025, su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha interessato 2.505.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 la prima puntata de La Notte nel Cuore ha conquistato 1.904.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 758.000 spettatori (4.3%) e N.C.I.S. Origins 683.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 l'esordio di Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 1.264.000 spettatori con l'8.3%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.183.000 – 6.7%), Report segna 1.585.000 spettatori pari al 9...

