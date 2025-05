ASCOLTI TV 25 MAGGIO 2025 | PARTE MALE LA NOTTE NEL CUORE 126% VINCONO LE REPLICHE DI LOLITA LOBOSCO 158% BOOM REPORT 92% SARABANDA CELEBRITY DEBUTTA ALL’83%

Il 25 maggio 2025 ha visto un'interessante sfida tra programmi televisivi, con il debutto della soap turca "La Notte del Cuore" che ha faticato a imporsi. In cima agli ascolti, le repliche di "Lolita Lobosco" e il "Boom Report" hanno conquistato spettatori, mentre "Sarabanda Celebrity" ha debuttato con buoni risultati. Ecco un’analisi dettagliata degli ascolti di domenica.

ASCOLTI TV 25 MAGGIO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 25 maggio 2025 con il debutto della soap turca La Notte del Cuore e il ritorno di Sarabanda Celebrity. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Uno Mattina in Famiglia – 626 18.64 Tg1 + Medicina – 923 20.48 + 1103 22.63 Uno Mattina in Famiglia – 1197 23.22 Check Up – 1108 20.16 A Sua Immagine – 1156 19.71 + 1429 21.43 Santa Messa – 1583 24.33 Regina Coeli – 2233 26.01 Linea Verde – 2128 22.30 + 2796 24.61 Tg1 + Libri – 3549 26.83 + 3316 25.19 Domenica In: Il Meglio – 1398 11.80 Domenica In: Il Meglio – v... 🔗 Leggi su Bubinoblog