Ascoltami

In "Ascoltami", Vincenzo Calafiore esplora il tema della solitudine e della ricerca di libertà interiore attraverso parole evocative e personali. Il suo racconto, nato da una profonda riflessione sulle esperienze passate, invita il lettore a confrontarsi con i propri sentimenti e desideri. Con uno stile poetico e commovente, Calafiore trasmette l’anelito al cambiamento e la forza della vita che, nonostante tutto, continua a bussare.

Ascoltami ( 17-08-19 l. 63341 Protezione Del Diritto D’autore ) Di Vincenzo Calafiore 27 Maggio 2025 Udine “ . sono morto troppe volte in una stanza a fissare il soffitto, e ho immaginato di essere solo in riva al mare. A volte mi è parso di sentire perfino la risacca, ma era la vita che bussava all’uscio. “ Vincenzo Calafiore Ho sognato il mare nei miei occhi tristi, ho ascoltato le mie canzoni, quelle che come un treno correvano indietro nel tempo, e mi sono visto in quei scompartimenti mentre ascoltavo Nat King Cole, Frank Sinatra, e tutte parlavano di me, di quanto era bello vivere... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ascoltami

