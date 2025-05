Ascoli Primavera sconfitta ai rigori | Virtus Entella in finale playoff

Si è concluso con una delusione il cammino della Primavera dell'Ascoli, sconfitta ai rigori dalla Virtus Entella nella semifinale playoff. Dopo una battaglia intensamente combattuta, la squadra bianconera ha ceduto 6-5 ai tiri dal dischetto, infrangendo così il sogno di raggiungere la finale per la promozione nel Campionato Primavera 1. Un epilogo amaro al Picchio Village, dove l'ex difensore Melucci ha celebrato la vittoria con il suo nuovo club.

Si è infranto ai calci di rigore il sogno della Primavera bianconera di conquistare la finale playoff per la promozione nel Campionato Primavera 1: al Picchio Village a passare è stata la Virtus Entella dell’ex difensore bianconero Massimo Melucci che l’ha spuntata per 6-5 dopo i tiri dal dischetto (1-1 dopo i tempi regolamentari). Fatale per l’Ascoli l’errore dagli undici metri di Nobile, che ha consegnato ai liguri il pass per la finale, che si disputerà fra una settimana contro il Napoli. Al di là della delusione nelle file bianconere per la finale sfumata per il secondo anno consecutivo visto che anche lo scorso anno l’Ascoli fu eliminato in semifinale dall’Udinese, resta l’ottimo percorso della formazione di mister Ledesma sia in campionato che nei playoff con l’undici bianconero che è comunque uscito a testa alta dalla competizione dopo aver battagliato fino all’ultimo secondo per la conquista dell’ambita finale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net