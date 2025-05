Arturo Brachetti a Bergamo uno spettacolo al Teatro Donizetti per i 40 anni di Cesvi

Arturo Brachetti incanta Bergamo con il suo spettacolo "SOLO. The Legend of Quick-Change" al Teatro Donizetti, mercoledì 28 maggio alle ore 21. Questo evento straordinario celebra i 40 anni della Fondazione CESVI e sostiene i diritti dell’infanzia, unendo arte e solidarietà in una serata all'insegna della magia e dell'impegno sociale.

Arturo Brachetti porta la sua magia a sostegno dei diritti dell’infanzia. Mercoledì 28 maggio, alle ore 21, il Teatro Donizetti di Bergamo ospiterà il celebre trasformista con lo spettacolo “SOLO. The Legend of Quick-Change”, evento speciale che celebra il 40° anniversario della Fondazione CESVI. L’iniziativa unisce arte e solidarietà, destinando parte del ricavato al Programma Case del Sorriso, che supporta bambini, adolescenti e giovani donne in condizione di disagio in Italia e nel mondo. Una casa fatta di sogni e metamorfosi. Nel suo spettacolo, Arturo Brachetti invita il pubblico all’interno di una casa immaginaria e mutevole, simbolo dell’interiorità umana... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arturo Brachetti a Bergamo, uno spettacolo al Teatro Donizetti per i 40 anni di Cesvi

