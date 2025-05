Artista e imprenditore | prestigioso riconoscimento per il novarese Vinci

L'artista e imprenditore novarese Alessandro Vinci, già riconosciuto tra i migliori talenti sotto i 30 anni da Forbes, ha recentemente ricevuto un prestigioso premio alla carriera a Milano. Questa nuova onorificenza segna un importante traguardo per Vinci, consolidando ulteriormente il suo status nel panorama artistico e imprenditoriale europeo, già arricchito dalla nomination di Forbes nel 2024.

