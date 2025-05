Arthur Rinderknech dal calcio al college in America | chi è l’avversario di Sinner

Arthur Rinderknech, ex calciatore diventato tennista, si prepara a sfidare Jannik Sinner nel primo turno del Roland Garros. Questo incontro, che avverrà lunedì 26 maggio, segna la quarta volta che i due si affrontano, con Sinner in vantaggio in precedenti confronti. Scopriamo chi è Rinderknech e quale storia si cela dietro il suo percorso sportivo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all’esordio al Roland Garros. Oggi, lunedì 26 maggio, il numero uno al mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno dello Slam francese. I due si sfideranno per la quarta volta e la curiosità è che Sinner ha superato il transalpino in due dei tre precedenti. L’ultimo confronto, vinto dall’azzurro in due set, all’Atp Cup del 2022. Ma chi è Arthur Rinderknech? Classe ’95, figlio del direttore di un circolo tennis di Parigi e dell’ex tennista Virginie Paquet, il francese si divertì per anni con tennis e calcio: da piccolo, i genitori lo iscrissero al Co Vincennes, club in cui si formò anche l’ex Juve Matuidi... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Arthur Rinderknech, dal calcio al college in America: chi è l’avversario di Sinner

