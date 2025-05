Arteta ammette che l’Arsenal ha solo bisogno di piccoli miglioramenti per porre fine alla siccità del trofeo

Mikel Arteta esprime ottimismo per il futuro dell'Arsenal, sottolineando che piccoli miglioramenti possono fare la differenza per porre fine alla lunga attesa di trofei. In un contesto di crescita dopo un'altra stagione positiva in Premier League, il tecnico dei Gunners prepara una grande estate, mirata a consolidare le ambizioni della squadra.

Mikel Arteta ha nuovamente accennato a una grande estate per l'Arsenal dopo aver finito di nuovo i classificati in Premier League. I Gunners tornarono a casa dietro a Liverpool nel 2024-25, completando la loro campagna con una vittoria per 2-1 a Southampton l'ultimo giorno. Gli uomini di Arteta sono anche sbiaditi dalla Champions League in semifinale, perdendo contro Paris Saint-Germain nelle Final Four. Di conseguenza, lo spagnolo ha chiesto investimenti più significativi nella squadra quest'estate, mentre cerca un primo pezzo di argenteria dal 2020...

