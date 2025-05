Arriva il primo caldo estivo | nei prossimi giorni attesi fino a 35 gradi

Con l'arrivo del primo caldo estivo, le temperature in Sicilia si avvicineranno ai 35 gradi. L'anticiclone domina l'Europa centro-meridionale, garantendo stabilità meteorologica e sole splendente. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com, il bel tempo persisterà, offrendo giornate gradevoli e ideali per attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci attende nei prossimi giorni.

L’anticiclone si è impadronito dell’Europa centro-meridionale, compresa la Sicilia, dove il tempo è stabile e tale rimarrà anche nei prossimi giorni. "Il sole - spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com - sarà protagonista sulla nostra regione e le temperature si manterranno gradevoli... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Arriva il primo caldo estivo: nei prossimi giorni attesi fino a 35 gradi

Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità, temporali e allerta vento - Oggi, martedì 13 maggio 2025, l'Italia affronta una fase di transizione meteorologica con instabilità temporale e allerta per venti forti. 🔗continua a leggere

Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua - Emmanuel Macron ha avvertito che le sanzioni occidentali contro la Russia entreranno in vigore "a partire dai prossimi giorni" se Mosca non accetterà una tregua in Ucraina. 🔗continua a leggere

Umbria, allerta meteo della Protezione civile: le previsioni per i prossimi giorni - La Protezione Civile della Regione Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali, valida per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio. 🔗continua a leggere

Meteo: Caldo, ci siamo. E' in arrivo il primo vero Boom delle Temperature; i dettagli - Un’area di alta pressione di origine azzorriana, nel corso del weekend, si è parzialmente estesa sul nostro Paese, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche (specie Domenica). 🔗ilmeteo.it scrive

Meteo: ecco quando arriva il vero caldo estivo - Meteo, ancora piogge e temporali fino a fine maggio, poi l’arrivo dell’Anticiclone Africano porterà l’estate. Tutti i dettagli. La fine di maggio si sta rivelando tutt’altro che primaverile. In molte ... 🔗Lo riporta msn.com

Meteo giugno, arriva il caldo africano (e l'estate): picchi oltre 32°. Ma alcune regioni sono a rischio temporali: ecco dove - Meteo, con giugno arriva l'estate e il caldo africano. Ma su alcune regioni perdurerà il maltempo. Già a partire dalla giornata ... 🔗Secondo msn.com