arriva a ferrara uno dei cantautori del momento marco castello in concerto

Marco Castello, uno dei cantautori più promettenti del momento, arriva a Ferrara per un imperdibile concerto giovedì 12 giugno, nell'ambito di 'Ferrara Sotto le Stelle'. Con oltre 400mila streaming mensili, Castello ha catturato l'attenzione della critica e del pubblico. Scopri la serata che promette di incantare gli spettatori con le sue sonorità innovative e testi evocativi.

Giovedì 12 giugno, nella terza data di 'Ferrara Sotto le Stelle', è in programma il concerto di Marco Castello (nella foto), nome forse sconosciuto ai più, ma per la critica e per il pubblico di Spotify uno dei cantautori più brillanti del momento tanto da superare i 400mila streaming mensili... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it