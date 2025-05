Arrestato 24enne per terrorismo | nel suo pc file di propaganda jihadista e manuali per costruire armi

Un 24enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Perugia per terrorismo, trovato in possesso di migliaia di file di propaganda jihadista e manuali per la costruzione di armi. L'operazione, coordinata dalla Procura, ha rivelato una pericolosa radicalizzazione, con materiale che includeva istruzioni sulla produzione di esplosivi e polveri. L'arresto evidenzia il crescente fenomeno del terrorismo autoctono in Italia.

Custodiva nel pc migliaia di file di manualistica per la costruzione di armi e ordigni, per la produzione di polvere pirica e altro materiale che comprovava la sua radicalizzazione. Per questo un 24enne, italiano e incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Perugia, coordinata dalla Procura. Il giovane è stato ritenuto responsabile del reato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, anche internazionale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Arrestato 24enne per terrorismo: nel suo pc file di propaganda jihadista e manuali per costruire armi

