Arnautovic svela | Ecco cos’è successo dopo i KO con Bologna e Milan Orgoglioso di questa squadra per la finale…

Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter, riflette su quanto accaduto dopo le sconfitte con Bologna e Milan, esprimendo il suo orgoglio per la squadra in vista della finale di Champions contro il PSG. In una recente intervista nel format "Team Talks" di Betsson Sport, il calciatore ha condiviso le sue emozioni e la preparazione in vista dell'importante confronto, evidenziando il supporto dei compagni e l'importanza di rimanere uniti.

L'attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic, ha parlato così in vista della finale di Champions col PSG, ricordando la semifinale col Barcellona. Protagonista, assieme ad Hakan Calhanoglu e a Denzel Dumfries, dell'ultimo episodio di Team Talks, format di Betsson Sport, Marko Arnautovic è tornato sulla vittoria dell' Inter contro il Barcellona nella semifinale di Champions League e si è proiettato sulla finale contro il Psg del 31 maggio. LE SENSAZIONI PROVATE CONTRO IL BARCELLONA – « Sono molto orgoglioso di questa squadra, di tutti quelli che lavorano per questa squadra. Non potrei immaginarmi due anni migliori di questi ultimi due...

