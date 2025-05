Armi e ordigni esplosivi | arrestato 24enne a Perugia grazie a indagini FBI

Un giovane di 24 anni, incensurato, è stato arrestato a Perugia grazie a indagini coordinate dall'FBI, che hanno portato al sequestro di migliaia di file contenenti manuali per la costruzione di armi e ordigni esplosivi. Il materiale recuperato testimonia una progressiva radicalizzazione del giovane, destando preoccupazione per la sicurezza pubblica. Le autorità italiane stanno approfondendo il caso per comprendere la portata del fenomeno.

Migliaia di file riguardanti la manualistica per la costruzione di armi e ordigni esplosivi nonché altro materiale comprovante una sua progressiva radicalizzazione sono stati sequestrati a un italiano di 24 anni incensurato arrestato dalla polizia di Perugia coordinata dalla locale procura. Il giovane è stato individuato nell'ambito di una collaborazione con l'FBI che ha riguardato indirizzi IP di soggetti che hanno fatto accesso a siti ritenuti riconducibili ad organizzazioni di stampo jihadista, dediti a propaganda e proselitismo, al reclutamento ed all'insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni esplosivi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armi e ordigni esplosivi: arrestato 24enne a Perugia grazie a indagini FBI

