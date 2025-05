Armi all' Ucraina | via le restrizioni ora possibili attacchi in Russia

Le recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz segnano un punto di svolta nelle forniture militari all'Ucraina, con l'eliminazione delle restrizioni sul raggio d'azione delle armi. Questo cambiamento, sostenuto da alleati come Regno Unito, Francia e Stati Uniti, potrebbe intensificare le operazioni militari, aprendo la possibilità di attacchi diretti in Russia. L'articolo esplora le implicazioni di questa nuova strategia.

"Non ci sono più restrizioni di raggio d'azione sulle armi fornite all'Ucraina, né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo all'Europa Forum della rete Wdr. Merz ha quindi affermato che "ora l'Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio. Fino a qualche tempo fa non poteva farlo, adesso può farlo". "Un Paese che può difendersi solo da un attacco sul proprio territorio non si difende adeguatamente", ha spiegato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armi all'Ucraina: via le restrizioni, ora possibili attacchi in Russia

