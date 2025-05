Arianna Meloni 50 anni da regista silenziosa | il vero motore di Fratelli d’Italia E ora cresce l’idea della candidatura al Senato

Oggi Arianna Meloni festeggia 50 anni, un traguardo che segna non solo il suo compleanno, ma anche un momento cruciale nella sua crescente influenza all'interno di Fratelli d'Italia. Regista silenziosa ma determinante, tiene saldamente in mano le redini del partito mentre Giorgia guida il governo. Con l’idea di una possibile candidatura al Senato in circolazione, si interroga: è questo il vero inizio della sua ascesa politica?

Mentre Giorgia guida il governo, lei tiene in pugno il partito. Nessun ruolo pubblico, ma influenza totale. E ora cresce l'idea della candidatura al Senato: sobria, blindata (e senza ruoli di governo) É qui la festa? Oggi Arianna Meloni spegne 50 candeline. Ma più che un compleanno, sembra un...

