Arezzo celebra Vasari | riapre il Corridoio e si inaugura una mostra di gioielli ispirati al Maestro

Arezzo omaggia il maestro Giorgio Vasari con un doppio evento che celebra i 450 anni dalla sua scomparsa. Giovedì 29 maggio, alle 17.00, il Museo Orodautore riaprirà il Piccolo Corridoio Vasariano, mentre verrà inaugurata una mostra di gioielli ispirati alla sua arte. Un incontro tra restauro, creatività e tradizione orafa che mette in luce l'eredità culturale del grande artista aretino.

Proseguono le celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari con un doppio evento che unisce restauro, arte e tradizione orafa. Giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, presso il Museo Orodautore (via Giorgio Vasari 2), sarà ufficialmente riaperto il Piccolo Corridoio Vasariano, il passaggio che collega il Palazzo della Fraternita alle Logge, voluto dallo stesso Vasari e ora restituito alla città dopo un attento intervento di recupero architettonico. Contestualmente sarà inaugurata la mostra ".mi posi all'orefice. Omaggio a Vasari", un'esposizione di gioielli d'autore ispirati alla figura e all'estetica del grande artista, curata da Giuliano Centrodi...

