Aree industriali Regione finanzia interventi per 100 milioni di euro | fondi anche per l' Agrigentino

La Regione Sicilia destina 100 milioni di euro per il potenziamento delle aree industriali, inclusa quella di Agrigento. Questo significativo investimento mira a migliorare le infrastrutture e a sostenere la competitivitĂ delle aziende siciliane, attraverso due decreti firmati dal dirigente generale del dipartimento. Scopriamo i dettagli di questa iniziativa strategica per lo sviluppo economico della regione.

Un investimento da 100 milioni di euro per rilanciare le infrastrutture delle aree industriali - c'è anche quella di Agrigento - e sostenere così la competitivitĂ delle aziende siciliane. L'intervento rientra all'interno dei due decreti firmati oggi dal dirigente generale del dipartimento... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Aree industriali, Regione finanzia interventi per 100 milioni di euro: fondi anche per l'Agrigentino

Aree industriali: la Regione finanzia interventi per 100 milioni di euro - Un investimento da 100 milioni di euro per rilanciare le infrastrutture delle aree industriali e sostenere così la competitività delle aziende siciliane. L’intervento rientra all’interno dei due decre ... 🔗Si legge su siracusanews.it

Dalla Regione 100 milioni per le aree industriali, Tamajo: “Creiamo le condizioni per far crescere le imprese” - Il secondo decreto riguarda invece il Comune di Catania, che riceverà un finanziamento di altri 50 milioni di euro per la riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale. Il progetto è ... 🔗Secondo ilsicilia.it

Dove installare le rinnovabili: online le mappe di aree idonee e zone di accelerazione - Edilportale.com utilizza i cookie per gestire le prestazioni, la pubblicità e l'esperienza di navigazione. Cliccando su "Accetto", acconsenti all'utilizzo dei cookie in conformità alla nostra ... 🔗Scrive edilportale.com