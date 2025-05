Arcore saluta Marinella Malacrida | fissati i funerali

Arcore si prepara a dare l'ultimo saluto a Marinella Malacrida, 72enne tragicamente scomparsa in un incidente in bicicletta il 21 maggio. Martedì 27 maggio, le campane suoneranno a lutto in onore della donna, mentre il funerale si terrà nella chiesa di Peregallo, vicina alla sua abitazione. Un momento di commozione per la comunità , che ricorderà la sua vivacità e il suo spirito gentile.

Ad Arcore, martedì 27 maggio, le campane suoneranno a lutto. Il funerale di Marinella Malacrida, la donna di 72 anni, morta lo scorso mercoledì mattina 21 maggioa seguito di un tragico incidente in bici, si terrà nella chiesa di Peregallo, non lontano da dove abitava. L’incidente Secondo... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Arcore saluta Marinella Malacrida: fissati i funerali

È morta Marinella Malacrida, la donna investita in bici ad Arcore - È morta Marinella Malacrida, la donna investita in bicicletta ad Arcore. La pensionata di 72 anni, residente a La Cà , è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in via Monte Rosa. continua a leggere

Arcore saluta Marinella Malacrida: fissati i funerali - Ad Arcore, martedì 27 maggio, le campane suoneranno a lutto. Il funerale di Marinella Malacrida, la donna di 72 anni, morta lo scorso mercoledì mattina 21 maggioa seguito di un tragico incidente in ... Si legge su monzatoday.it

Donna in bicicletta investita ad Arcore, fissata la data dei funerali - Saranno martedì 27 maggio nella chiesa di Peregallo i funerali di Marinella Malacrida, la donna morta investita da un camion in via Monte Rosa ad Arcore. Lo riporta ilcittadinomb.it

Ciclista viene travolta da un camion a un incrocio ad Arcore: Marinella Malacrida muore dopo 2 giorni in ospedale - Marinella Malacrida è deceduta nel pomeriggio del 23 maggio all’ospedale Niguarda di Milano. Due giorni prima la 72enne era stata travolta da un camion mentre pedalava in sella alla sua bici ad Arcore ... Secondo fanpage.it