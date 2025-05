Arcisate Una corsa tutta in famiglia Quattro sfumature di centrodestra

Ad Arcisate, la corsa per la carica di sindaco si tinge di quattro sfumature di centrodestra, con candidati che, seppur con approcci differenti, condividono visioni simili. In un contesto in cui il Pd e il centrosinistra si ritrovano esclusi, il prossimo consiglio comunale rifletterà le dinamiche interne di un paese della Valceresio sempre più polarizzato. Una sfida che promette di animare il dibattito locale.

La sfida per eleggere il sindaco ad Arcisate è, si può dire, "in famiglia", i 4 candidati fanno riferimento più o meno ufficialmente al centrodestra. Fuori dai giochi il Pd e il centrosinistra, un caso quello del paese della Valceresio dove il prossimo consiglio comunale, quello che uscirà da questa tornata elettorale, non avrà neppure un consigliere espressione dell’area progressista. Nei giorni scorsi la segretaria provinciale del Pd Alice Bernardoni ha sottolineato tra le cause della mancata partecipazione il fatto che ad Arcisate non esista più da anni un circolo del partito. Niente da fare insomma anche perché alcuni cittadini vicini al partito disponibili a candidarsi per il consiglio comunale hanno messo il freno invece per quanto riguarda la candidatura a sindaco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcisate Una corsa tutta in famiglia. Quattro sfumature di centrodestra

