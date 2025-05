Arcangelo chiude la porta in faccia a Gemma a UeD Tina la difende e grande annuncio

Nella puntata di oggi di "Uomini e Donne", lunedì 26 maggio, il confronto tra Gemma Galgani e Arcangelo ha acceso le polemiche, culminando in un acceso litigio. Tina Cipollari, difendendo Gemma, ha contribuito a rendere la situazione ancora più incandescente. Scopriamo insieme i dettagli di questo scontro e gli sviluppi del Trono Over.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 26 maggio, è stata caratterizzata da una lite molto accesa tra Gemma Galgani e Arcangelo, ma non solo. Anche altri esponenti del Trono Over sono stati al centro dell’attenzione. Ecco cosa è successo. Arcangelo rifiuta Gemma e le dice brutte cose a Uomini e Donne, Tina difende la Galgani. Nella puntata di oggi di UeD si è partiti da un confronto molto acceso tra Gemma Galgani e Arcangelo. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato inerente un confronto dietro le quinte tra i due, che ha preso una piega assurda. Gemma si è recata in camerino da Arcangelo per avere un chiarimento con lui... 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Arcangelo chiude la porta in faccia a Gemma a UeD, Tina la difende e grande annuncio

