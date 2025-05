Aquila | Ridimensionamento del Budget e Valorizzazione Giovani per la Serie D

L'Aquila Calcio ha annunciato un significativo ridimensionamento del budget per la prossima stagione di Serie D, suscitando reazioni tra i sostenitori rossoblù. Il comunicato, firmato da Giustino Bonci, evidenzia la volontà della società di valorizzare i giovani talenti, aprendo un dibattito sul futuro della squadra. La notizia rimbalza nei ritrovi e sui social, rendendo il tema centrale nelle conversazioni dei tifosi.

di Giustino Bonci Il comunicato dell'Aquila, con l'annuncio del ridimensionamento del budget per la prossima stagione di serie D, resta l'argomento principale di discussione nei luoghi di ritrovo della tifoseria rossoblù e naturalmente sui social. In sintesi la società ha confermato l'intenzione di proseguire nella gestione del club, motivando però la riduzione degli investimenti con la necessità di eliminare le sofferenze finanziarie accumulate soprattutto nel biennio in Lega Pro. Si è poi detta aperta senza alcuna preclusione all'ingresso di nuovi soci per essere sostenuta nella gestione e sul piano tecnico ha individuato nella valorizzazione dei giovani del vivaio, alla luce dell'altro investimento cospicuo per l'antistadio, la priorità assoluta per formare la prima squadra...